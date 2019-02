Gemeente bedankt vrijwilligers voor onderhoud van wandelpaden Jef Van Nooten

25 februari 2019

09u29 1 Mol Wandelpaden in de gemeente Mol worden onderhouden door vrijwilligers. Het gemeentebestuur van Mol organiseerde een dankmoment om hen in de bloemetjes te zetten.

“Jaar na jaar engageren tal van vrijwilligers zich, wij noemen ze meters en peters, om de wandelpaden in onze gemeente te onderhouden”, zegt schepen voor Toerisme Hans De Groof. “Het idee van ‘peterschap’ ontstond in 2004 toen onze gemeente tot wandelgemeente van het jaar werd uitgeroepen. De meters en peters zorgen ervoor dat de bewegwijzering op de wandelpaden in orde blijft. Zij nemen ook de kleine snoeiwerken voor hun rekening en proberen kleine mankementen op te lossen. Andere tekortkomingen melden zij aan de dienst toerisme. Om onze appreciatie uit te drukken voor het uitstekende werk vonden we het een goed idee om eens een keertje met hen mee te wandelen.”

Na een wandeling langs een deel van het Schilderspad kregen de vrijwilligers een drankje en een cadeaubon aangeboden.