Gemaskerde man pleegt overval op Texaco-shop 17 maart 2018

02u43 0 Mol Een gemaskerde man heeft gisteren op klaarlichte dag een gewapende overval gepleegd op de winkel van benzinestation Texaco aan Ginderbroek in Mol. Onder bedreiging van een vuurwapen moest de uitbaatster het geld uit de kassa overhandigen.

De gewapende overval gebeurde rond 13.20 uur. Uitbaatster Meryem F. was op dat moment alleen in de winkel. Ze was in een ruimte achter de toonbank aan het werk toen ze iemand hoorde binnen komen. Toen de uitbaatster de man wilde voorthelpen, haalde die plots een vuurwapen tevoorschijn uit zijn jaszak. Hij richtte het op de vrouw.





"Hij heeft me bedreigd met het wapen. Ik moest het geld uit de kassa geven", doet Meryem haar verhaal. De uitbaatster moest het geld in een plastic zak van een supermarkt steken. "De buit bedraagt zeker 2.000 à 3.000 euro. Nadien is de overvaller weg gelopen."





Kap over hoofd

De overvaller had de kap van zijn jas over zijn hoofd en een sjaal voor zijn gezicht. Daardoor was hij zeer moeilijk herkenbaar. Vlak voordat hij terug naar buiten vluchtte, stak hij zijn vuurwapen opnieuw weg in zijn jaszak. De uitbaatster van de Texaco-shop verwittigde meteen de politie. Enkele patrouilles snelden ter plaatse, maar de agenten konden geen verdachte meer aantreffen in de buurt.





De Texaco-shop bleef nadien gewoon open, maar de uitbaatster was wel erg onder de indruk. Samen met haar man heeft ze de Texaco-shop pas enkele maanden geleden overgenomen. Meestal staan ze met twee tegelijk in de winkel, maar gisterenmiddag stond Meryem er toevallig alleen. "Ik voel me niet meer veilig. Ik ben echt geschrokken", besluit het slachtoffer. "We gaan meer camera's plaatsen. Misschien dat ik me dan terug wat veiliger voel." (JVN)