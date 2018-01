Gemaskerd duo berooft zaakvoerder Opera AAN DE HAAL MET ENKELE TIENDUIZENDEN EURO'S VAN BISTRO JEF VAN NOOTEN

02u41 0 Foto Peter Vanderveken Zaakvoerder Dirk Luyckx werd woensdag aan zijn wagen opgewacht door twee gemaskerde mannen, die hem bedreigden met een pistool. Mol De zaakvoerder van bistro Opera in Mol is in amper 10 seconden tijd de omzet van drie weken kwijt gespeeld. Dirk Luyckx wandelde woensdag na

sluitingstijd met een rugzak vol geld naar zijn auto. Daar werd hij opgewacht door twee gemaskerde mannen met een pistool. "De buit bedraagt enkele





tienduizenden euro's", zucht Luyckx.





Dirk Luyckx sloot woensdagavond rond 21 uur de deuren van zijn bistro Opera in de Kloosterstraat in het centrum van Mol. Een half uur later wandelde hij naar zijn auto. Die stond enkele straten verderop geparkeerd in de Vijverstraat. De zaakvoerder had - tegen zijn gewoonte in - een rugzak met geld bij zich. "Toen ik aan mijn auto kwam, stonden plots twee gemaskerde mannen achter mij. 'Geef uw rugzak of ik schiet', zei één van hen", getuigt Luyckx. "Ik was net een mand met vuile was in de koffer aan het zetten toen ze me het bevel gaven. Ik geloofde het eerst niet. Ik dacht dat het een grap was, en deed verder met wat ik bezig was. Maar toen ik me weer omdraaide, zag ik op één meter afstand een pistool op mijn hoofd gericht. Vanaf dat moment heb ik geen seconde meer getwijfeld. Ik heb de rugzak met geld meteen af gegeven."





Mols accent

De gewapende overvallers spraken met een Mols accent. Nadat ze de rugzak met geld in hun bezit hadden, zetten ze het op een lopen. Een eindje verderop stapten ze in een kleine donkere auto en vluchtten ze weg. "Even heb ik getwijfeld om er achteraan te lopen. Maar ze zeiden dat ze zouden schieten als ik hen achtervolgde", aldus nog Luyckx. "Ik dacht op dat moment vooral aan mijn drie kinderen en ben blijven staan. Achteraf gezien denk ik dat ik sowieso niet in staat was om hen te achtervolgen. Ik kon amper het telefoonnummer van de politie intoetsen. Zo erg was ik in shock."





De buit die de overvallers maakten, is immens. De zaakvoerder van bistro Opera is in één klap enkele tienduizenden euro's kwijt.





Onvoorzichtig

"Het was de omzet van zo'n drie weken, dus inclusief de eindejaarsperiode. Het was zo'n drukke periode dat ik nog geen tijd had gehad om de financiën eerder te regelen", zegt Dirk.





"Normaal pak ik de rugzak met geld nooit mee naar buiten. Ik laat het geld altijd in de bistro liggen wanneer ik de auto haal. Wanneer de auto voor de deur staat, laad ik dan alles in. Maar deze keer ben ik onvoorzichtig geweest. Ik wilde zo snel mogelijk naar huis en nam de rugzak daarom gewoon mee naar buiten."





"Ze wisten het"

Toeval bestaat, maar dat de gewapende overval op Dirk Luyckx net gebeurde op een moment dat hij de omzet van drie weken bij zich had, is volgens de man tè toevallig. "Het lijkt of ze wisten dat ik een rugzak vol geld bij me zou hebben. Want ze vroegen expliciet naar die rugzak, niet achter bijvoorbeeld geld in mijn portefeuille. Ik ben mijn hoofd er over aan het breken hoe ze dat wisten. Het zou ook kunnen dat ze me al enkele avonden in de gaten hielden totdat ik een rugzak bij me had."