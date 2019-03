Geluidshinder dreigt door nachtelijke werken aan spoorlijn Jef Van Nooten

19u19 0 Mol Infrabel start midden maart met het elektrificeren van spoorlijn 19 tussen Mol en Hamont. Het gemeentebestuur van Mol waarschuwt haar inwoners dat dit gepaard kan gaan met geluidsoverlast.

“Binnenkort zullen tussen Balen en Mol funderingsbuizen in de grond trillen. Aansluitend worden er palen geplaatst, constructies opgebouwd en wordt de bovenleiding afgerold”, vertelt schepen voor Mobiliteit André Verbeke. “De werken in de zone tussen Balen en Mol starten midden maart. De werken zouden in het najaar van 2020 moeten afgerond zijn. Om veiligheidsredenen vinden de werken ’s nachts plaats. Mogelijk zorgen deze voor geluidshinder. Infrabel doet er alles aan om de (geluids)hinder tot een minimum te beperken.”

Naast mogelijke geluidshinder hebben de werken ook gevolgen voor het treinverkeer. Verscheidene treinen zullen afgeschaft worden. Voor meer info hierover kan je terecht bij de NMBS via www.b-rail.be.