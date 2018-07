Geleide fietstocht naar Postel 17 juli 2018

Je houdt van fietsen in een groene omgeving? Op woensdag 25 juli organiseert de gemeente een tocht van ongeveer 50 kilometer. Dit keer rijdt men richting het groene en bosrijke Postel.





Deelnemen kost 15 euro, voor vertrek te betalen in het ecocentrum. Lunch, gids en verzekering zijn inbegrepen. Je start in groep om 10 uur aan ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71. Vooraf inschrijven is nodig, want het aantal deelnemers is beperkt (max. 40 personen). De fietstochten worden begeleid door een gids. Telkens trekt men er een hele dag op uit in de Kempen. 's Middags is een lunch voorzien. Onderweg kom je langs plekjes die nauwelijks gekend zijn. Omstreeks 17 uur eindigt de tocht telkens aan het ecocentrum.





(WDH)