Geleide bezoeken norbertijnenabdij Postel 01 augustus 2018

Op zaterdag 4, 11, 18 en 25 augustus organiseert de Molse Gidsenkring een geleid bezoek aan de norbertijnenabdij Postel. Om 14 uur verzamelen ze aan het wit poortgebouw van de abdij, Abdijlaan 16. Kaarten zijn op de dag zelf vanaf 13.30 uur verkrijgbaar bij Huyze Colibrant aan de abdij. Volwassenen betalen 6 euro, 3 euro voor kinderen van 7 tot 18 jaar. Je mag ook met vrijetijdscheques betalen.





De rondleiding met film en kaasproevertjes omvat een bezoek aan het binnenplein, de romaanse kerk, de toonzaal van de bibliotheek en een wandeling doorheen de kruidentuin. Je verneemt er alles over het leven in en rond de abdij.





Voor elke volwassen deelnemer is een gratis Postelbier voorzien.





Het bezoek eindigt omstreeks 16 uur. (WDH)