Geflitst aan 146 per uur op Zuiderring 15 mei 2018

03u04 0

Bij snelheidscontroles op de Zuiderring in Mol werd zaterdagnacht één derde van de bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Eén bestuurder reed meer dan dubbel zo snel dan toegelaten. "Blijkbaar is de Zuiderring in Mol erg populair bij hardrijders. Onze mobiele snelheidsmeter flitste van zaterdag op zondag rond middernacht 107 bestuurders op anderhalf uur tijd. Bijna één op drie reed sneller dan de toegelaten 70 km/uur. Er was zelfs een bestuurder die het gaspedaal indrukte tot 146 km/uur", klinkt het bij de politie. De snelheidscontroles werden uitgevoerd ter hoogte van de Simonsebrug in Ginderbuiten. (JVN)