Geen auto’s meer welkom in begin van Varenstraat Jef Van Nooten

21 november 2018

11u25 0 Mol Het onverharde deel van de Varenstraat in Mol is vanaf maandag 26 november alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De maatregel komt er op vraag van de eigenaar van dit stuk privégrond.

Ter hoogte van de aansluiting met de Wezelbaan loopt de Varenstraat over een lengte van 125 meter niet over openbaar domein, maar over privégrond. De eigenaar wenst niet langer dat auto’s over zijn perceel rijden, voor voetgangers en fietsers geeft hij wel de toestemming. “Het gemeentebestuur voert de gevraagde werken uit zodat dit deel van de Varenstraat niet meer kan gebruikt worden. De werken omvatten het plaatsen van aangepaste verkeerssignalisatie en paaltjes langs beide zijden van dit deel van de straat. Daarnaast wordt de breedte van deze onverharde weg herleid tot drie meter”, zegt schepen voor Openbare Werken Hans Schoofs.

De toegang tot de Varenstraat blijft mogelijk via de Wezelbaan en de Wezelhoevenweg. “Op dit moment zijn de N136 en de Hoevenweg afgesloten wegens de aanleg van de fietspaden. Wanneer dit is afgerond, kunnen ook deze straten opnieuw gebruikt worden als toegang naar de Varenstraat”, besluit Schoofs.