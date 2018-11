Gedaan met kamperen bij Carolus Prima Tours voor droomreis en favoriet zitje in de bus Jean Eykmans

21 november 2018

17u17 0 Mol Bij touroperator Carolus Prima Tours is het gedaan met de overnachtingen en lange wachtrijen van mensen die geduldig hun beurt afwachten om hun droomreis en gewenst zitje in de autocar te boeken.

Jarenlang was dat wel het geval, honderden personen mochten dan van de familie Hoeks gebruik maken van een verwarmde loods om de nacht door te brengen om ‘s morgens in de kantoren hun reis te kunnen boeken. Vanaf nu kunnen alle boekingen online gebeuren.

“Die nachtelijke wachtbeurten hadden iets legendarisch. Wie het meemaakte, en dat zijn er zeer veel, zullen het nooit vergeten. We voorzagen hen zelfs van boterhammen en koffie. Maar als moderne touroperator moeten we met onze tijd meegaan. En het slaat aan, want een uur nadat de online-boekingen geopend werden hadden al 370 personen een zomerreis geboekt”, aldus bedrijfsleider Jan Hoeks.

Het geduldig wachten was vooral een bezigheid in de hoofdvestiging van Carolus Prima Tours aan de Postelsesteenweg in Mol-Rauw. Maar ook in de andere vestigingen in Hasselt, Arendonk, Dessel, Ravels en Sint-Niklaas stonden tot vorig jaar lange wachtrijen van reislustige personen.

Wie dus snel een zomerse themareis, stedenreis, riviercruise, verblijfsreis, pendelreis of vliegreis wil boeken bij Carolus Prima Tours kijkt best snel op www.carolus.be of www.premiumtours.be. Telefonisch en persoonlijk boeken in de kantoren blijft uiteraard ook nog mogelijk.