Gasthuisstraat onderbroken 17 augustus 2018

De Gasthuisstraat is van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 augustus gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren, zij moeten de rijbaan aan de werf oversteken. Om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen, geldt in de buurt van de werken op een aantal plaatsen ook een parkeerverbod. Een omleiding is voorzien via de Doornboomstraat waar het eenrichtingsverkeer tijdelijk wordt opgeheven.





(VTT)