Garage vat vuur 05 april 2018

De brandweer in Mol moest gisterenmiddag rond 15 uur uitrukken naar de Leliestraat. Een garage en een schuur hadden er vuur gevat. In de voormiddag waren er slijpwerken uitgevoerd. Vermoedelijk is er iets blijven smeulen met de brand tot gevolg. (JVN)