Fotozoektocht in Heidehuizen vanaf 21 december Jef Van Nooten

17 december 2018

16u13 2

In het Molse gehucht Heidehuizen gaat op 21 december de fotozoektocht ‘Op trot met Lot & Bot’ van start. “De zoektocht is geschikt voor alle leeftijden. Vooral gezinnen met kinderen zullen er veel plezier aan beleven”, zegt schepen voor Toerisme Kathleen Deckx. Een deelnameformulier kan gedownload worden via www.visitmol.be, of opgehaald bij de dienst Toerisme. We deelneemt aan de fotozoektocht kan een gemeentelijke cadeaubon van 150 euro winnen. De fotozoektocht in Heidehuizen is meteen ook de laatste in de reeks van vier. Elke zoektocht werd op een andere datum gelanceerd: 26 oktober (Rauw), 16 november (Millegem), 7 december (Postel) en 21 december (Heidehuizen). De afstand van wandelingen ligt tussen 2,9 en 3,5 kilometer. Oplossingen van de fotozoektochten kunnen online ingevuld worden, of gedeponeerd in de brievenbus van de dienst Toerisme. Op 28 januari trekt een onschuldige hand een winnaar uit alle juiste inzendingen.