FOTOREEKS KEMPEN. Stormweer eist dode op in Mol, Geelse Marine Kadetten zien gloednieuw dak wegvliegen en carnavalstoet in Herenthout valt in het water Wouter Demuynck

10 maart 2019

22u18 0 Mol Het stormweer van zondagnamiddag heeft ook in de Kempen lelijk huisgehouden. In Mol is een visser om het leven gekomen nadat een boom op hem terechtkwam en in Geel het gloednieuwe dak van de Marine Kadetten weggevlogen. De carnavalstoet in Herenthout kon niet doorgaan.

In Mol sloeg rond 14.15 uur het noodlot toe aan een privé-visvijver ter hoogte van de Sint-Janstraat. Een 63-jarige man, E.W. uit Lille, kwam er om het leven toen een zware Canadapopulier het door de storm begaf en op zijn hoofd terechtkwam. De man was wellicht op slag dood.

“Op het moment van de feiten hielden twee visclubs een wedstrijd aan de visvijver”, vertelt commissaris Robert Lehaen van politiezone Balen-Dessel-Mol. “Er waren in totaal zo’n 25 mensen aanwezig. Het slachtoffer was ook vergezeld van zijn vriendin. Voor haar is dit natuurlijk een zware klap. Onze dienst slachtofferzorg heeft zijn vriendin opgevangen en ook de andere leden van de club kregen ondersteuning.”

Het parket van Turnhout werd ook ingelicht over de feiten, maar er waren genoeg indicaties en getuigen om te concluderen dat het om een ongeval ging.

Nog in Mol belandde er een boom op een woning in de Sint-Apollonialaan. De felle rukwinden ontwortelden de boom, waardoor een deel van het asfalt ook naar boven kwam. De boom kwam ook in elektriciteitskabels terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de boom uit de kabels te verwijderen. De schade aan de woning bleef beperkt en er raakte niemand gewond.

In Geel zagen de Koninklijke Marine Kadetten, een nautische jeugdbeweging voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar, hun investering van 10.000 euro letterlijk de lucht ingaan. Het gloednieuwe dak van hun gebouw werd pas twee weken gelegd maar begaf het onder de storm. De ijzeren platen van het dak begonnen iets voor 14 uur in het rond te vliegen.

“Ik kreeg een telefoontje van buren dat er een plaat was gaan vliegen”, vertelt Dirk Grootaers, commandant van de jeugdbeweging. “Vijf minuten later was ik al ter plaatse, maar toen was het hele dak al weg.” Het gebouw zelf is zo’n drie jaar oud, maar het dak was nog gloednieuw. “Dat ligt er nog maar twee weken. Twee jaar hebben we voor die investering van 10.000 euro gespaard”, zucht Grootaers. “De ironie van het lot is dat we volgende week zelfs nog een cheque van 1.000 euro voor dat dak mogen afhalen bij Rotary.”

Er zijn zo’n 40 jongeren aangesloten bij de jeugdbeweging. In het gebouw bevinden zich enkele leslokalen, een kantine en een keuken. “Morgen (maandag, red.) gaan we bekijken hoe zwaar de schade is en hoe het verder moet. We hebben wel nog een plat dak, dus misschien kunnen we nog zeer beperkt gebruik maken van het gebouw.” Op het moment van de feiten was er niemand aanwezig in het gebouw. Er vielen dan ook geen gewonden. De brandweer was een tijdje zoet met het opruimen van de brokstukken.

In Turnhout nam het stadsbestuur voorzorgsmaatregelen door het Stadspark en Raadsherenpark tot maandagochtend te sluiten. In Oud-Turnhout werd natuurgebied Landschap De Liereman uit voorzorg gesloten voor bezoekers. Ook alle provinciale domeinen - in de Kempen zijn dat Hoge Mouw in Kasterlee, Hertberg in Herselt en Prinsenpark in Retie - waren zondag niet toegankelijk voor bezoekers.



Brandweerzone Taxandria kon omstreeks 20 uur iets meer dan 600 oproepen optekenen. Vooral uit Turnhout, Lille, Merksplas, Beerse, Arendonk en Kasterlee kwamen er oproepen binnen. In het noorden van de Kempen, zoals de regio van Hoogstraten, was het aantal oproepen beperkter. Vanuit Baarle-Hertog kwam zelfs geen enkele oproep. De interventieteams werden onder meer opgetrommeld voor gaten in daken, beschadigde veranda’s en heel veel bomen op de openbare weg. “Op vlak van schade door rukwinden was dit een van ergste stormen ooit in de regio. Tijdens de storm van 18 januari vorig jaar waren er nog dubbel zoveel oproepen, maar toen was er ook wateroverlast”, klinkt het.

Zondag besloot het gemeentebestuur van Herenthout, in samenwerking met de veiligheidsdiensten en het bestuur van carnavalsvereniging Peer Stoet, op de tweede zondag van de carnavalsstoet te annuleren. Met het stormweer wilde men de stoeters niet in gevaar brengen. Ook de stoet in Wortel (Hoogstraten) kon niet plaatsvinden omwille van die reden. De tent op het plein, achter de kerk, werd afgebroken. Mensen die toch van carnaval wilden genieten, konden daarvoor terecht in de parochiezaal.

Ontwortelde bomen en afgeknakte takken was in heel de regio schering in inslag. Zo ook in Bergom (Herselt), waar een stevig deel van de iconische boom aan de kerk aan Hoge Dreef de geest gaf. Daarnaast was de Varendonksesteenweg uren afgesloten voor verkeer wegens gesneuvelde bomen en takken, waardoor ook elektriciteitskabels op de weg beland waren. Eén boom werd zelfs helemaal ontworteld door de rukwinden.