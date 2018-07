Foodtrucks en waterplezier onder loden zon 09 juli 2018

02u38 0 Mol Aan Zilvermeerhaven Port Aventura zorgde het zonnige, warme weer afgelopen weekend voor een geslaagde derde editie van het 'Foodtruck & Havenfestival'. Lekker eten en dolle waterpret stonden meer dan ooit centraal.

Het Foodtruck & Havenfestival gaat steevast gepaard met de nodige activiteiten en randanimatie op het water. Zo konden bezoekers genieten van freestyle jetski- en waterskishows en een hot tub, zelf kapitein zijn op de electric paddles of een ritje maken met een taxiboot, watertrein, sloep of kano. Ook varen met een heuse bananenboot behoorde tot de mogelijkheden. De waaghalzen onder ons konden zich dan weer uitleven tijdens een les waterskiën. Met heel wat lekkers van diverse rollende keukens, een kinderplein en een avondterras met duizenden lichtjes en slipper beach was er ook genoeg animatie op vaste grond. Een cocktailbar en muziek van onder meer het vrouwelijke dj-duo RD-Nary maakten het plaatje compleet.





In de hot tub heerste wel wat het haringen-in-een-tongevoel met de opblaasbare krokodil die heel wat ruimte innam. (WDH)