Fietsster gewond na aanrijding JVN

30 januari 2019

13u06 0

Op het kruispunt van de Kiezelweg en de Paviljoenstraat in Mol is dinsdag in de vooravond een fietser aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 17.15 uur. De 37-jarige fietsster M.K. uit Mol raakte lichtgewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.