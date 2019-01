Fietsster (80) zwaargewond na aanrijding JVN

18 januari 2019

17u00 0

Een 80-jarige vrouw is donderdag in de vooravond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Zandputlaan en Donk in Mol. De vrouw, C.C. uit Mol, werd er op haar fiets aangereden door een auto. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.