Fietsers negeren slagbomen: “Ze riskeren hun leven” Jef Van Nooten

14 november 2018

16u11 3 Mol Een groep fietsers heeft woensdagochtend in Mol een gesloten overweg genegeerd. “Deze fietsers riskeren hun leven”, waarschuwt het gemeentebestuur van Mol.

De situatie deed zich voor in de Martelarenstraat. “Ze steken de spooroverweg van de Martelarenstraat over terwijl de slagbomen gesloten zijn”, klinkt het bij de gemeente die de beelden verspreidde via facebook. “Het feit dat deze slagbomen vanochtend langer dan normaal dicht bleven, gaf fietsers absoluut niet de toelating om de sporen te kruisen. Ons verkeerspark plant in de loop van februari volgend jaar een project met Infrabel over de gevaren van de spoorweg voor leerlingen van het eerste middelbaar. Al drie van de vijf middelbare scholen doen mee. Hopelijk helpt dit om jongeren de risico’s te doen inzien.”

Ook de lokale politie Balen-Dessel-Mol deelde het filmpje. “De slagbomen waren langer dicht dan gewoonlijk, maar dat is geen reden om je leven te riskeren. Wacht altijd tot de slagbomen volledig omhoog zijn en het lichtsignaal opnieuw op wit staat voor je de sporen oversteekt”, aldus de politie. “In 2017 vielen er ons land in totaal 16 doden bij ongevallen aan overwegen. De gevaren zijn dus niet te onderschatten.”