Fietser lichtgewond bij ongeval met lichte vrachtwagen Wouter Demuynck

22 maart 2019

Op de Jacob Smitslaan in Mol is vrijdag rond 12.50 uur een fietser, de 57-jarige H.J. uit Mol, lichtgewond geraakt nadat hij in aanraking kwam met de lading die op een lichte vrachtwagen lag. De man moest niet naar het ziekenhuis overgebracht worden.