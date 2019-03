Fietser gewond na aanrijding door auto Jef Van Nooten

19 maart 2019

18u01 0

In de Kromstraat in Mol is maandagavond rond 18.40 uur een fietser aangereden door een auto. De fietser, de 42-jarige B.P. uit Mol, raakte gewond. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.