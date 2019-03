Fietser betrokken in bijna helft van ongevallen Jef Van Nooten

11 maart 2019

In de politiezone Balen-Dessel-Mol werden vorig jaar in totaal 159 verkeersongevallen geregistreerd. Vier van die ongevallen kenden een dodelijke afloop. In bijna de helft van de ongevallen waren fietsers betrokken.

“Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel blijft de voorbije jaren in onze politiezone stabiel”, vertelt politiecommissaris Robert Lehaen. “Van de 159 verkeersongevallen in 2018 waren in 45 procent van de gevallen fietsers betrokken.”

De meeste ongevallen vonden plaats op de gewestwegen N18 en N71, en in het centrum van Mol. “Bij twintig ongevallen was er alcohol in het spel en bij één ongeval was er sprake van drugs”, aldus nog Lehaen. “26 procent van de ongevallen gebeurden in het weekend. We betreuren in 2018 in totaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.”