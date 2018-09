Fietser (84) op slag dood na ongeval op Zuiderring 06 september 2018

Op het kruispunt van de Zuiderring met de Schooldreef in Mol is gisterennamiddag een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een 84-jarige fietser uit Lommel werd er opgeschept door een auto. Hij overleed ter plaatse.





B.J. uit Lommel wilde rond 15 uur de Zuiderring oversteken vanuit de Schooldreef. "De man stond samen met een vrouw te wachten op de middenberm om de Zuiderring over te steken", vertelt een woordvoerder van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. "De vrouw stond vooraan. Zij kon probleemloos de straat over steken. Even later vertrok de man aan zijn oversteekmanoeuvre. Hij is vol gegrepen door een auto die richting Lommel reed."





De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor de 84-jarige fietser uit Lommel kon geen hulp meer baten. De vrouw die vlak voor het slachtoffer de Zuiderring was over gestoken fietste door. In eerste instantie werd gedacht dat het de echtgenote van het slachtoffer was, en dat zij in shock verder was gereden. Later op de middag bleek dat niet te kloppen. "De fietsers stonden samen op de middenberm, maar ze hoorden blijkbaar niet bij elkaar", aldus nog de politie in Mol. "Vermoedelijk had de vrouw niet eens in de gaten wat er achter haar is gebeurd." (JVN)