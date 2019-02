Fietsend kind aangereden op Ring JVN

26 februari 2019

16u36 0

Op het kruispunt van de Ring met Ginderbuiten in Mol is maandagnamiddag rond 16 uur een kind aangereden op zijn fiets. De jongen, G.W. uit Mol, liep lichte verwondingen op bij de aanrijding door een wagen. Hij is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.