Feliciteer oudste inwoner ooit met kaartje, roos of lied 26 juli 2018

02u37 0

Al sinds 2014 is Mathilde Cuyvers de oudste inwoner in de gemeente. Op donderdag 9 augustus blaast ze maar liefst 107 kaarsjes uit. Hiermee wordt ze de oudste inwoner ooit in de gemeente. Het woonzorgcentrum in Ten Hove wil haar een onvergetelijke dag bezorgen en doet daarvoor beroep op jou. Mathilde houdt van kaartjes. Wil je haar persoonlijk feliciteren? Stuur haar dan een berichtje. Je richt het aan: woonzorgcentrum in Ten Hove, t.a.v. Mathilde Cuyvers, Jakob Smitslaan 26, 2400 Mol. Je kan het kaartje ook afgeven aan de balie van Ten Hove.





Voor Mathilde wordt ook een grote bos bloemen gemaakt. Help mee en geef één roosje af aan de balie van Ten Hove, Jakob Smitslaan 28. Je brengt de bloem binnen op dinsdag 7 of woensdag 8 augustus tussen 9 en 12 of tussen 13.30 en 16 uur. Ook zal Mathilde nog op een verjaardagslied getrakteerd worden. "Op donderdagvoormiddag 9 augustus om 11 uur stipt zingen we samen een verjaardagslied en geven we Mathilde een daverend applaus", klinkt het bij de gemeente. "We zingen het lied op de binnenkoer van het woonzorgcentrum onder begeleiding van het contactkoor dementie. Kom langs en zing met ons mee. We wachten je vanaf 10.45 uur op aan de ingang van Ten Hove."





Het woonzorgcentrum trakteert bovendien al haar bewoners op deze bijzondere dag op een heerlijk stukje biscuit zodat iedereen mee kan feesten. (WDH)