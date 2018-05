FAVV weigert vogelhobbybeurs 175 JAAR TRADITIE DREIGT VERLOREN TE GAAN JEF VAN NOOTEN

11 mei 2018

02u31 0 Mol De wekelijkse dierenmarkt in Mol lijkt ten dode opgeschreven. De gemeente wilde samen met de dierenmarkt een particuliere vogelhobbybeurs laten plaatsvinden maar die plannen stuiten op verzet van het FAVV. "Een traditie van 175 jaar, maar de toekomst ziet er bijzonder somber uit."

Sinds februari vorig jaar zijn er geen particuliere vogel- en pluimveeverkopers meer welkom op de wekelijkse dierenmarkt op zondag in Mol. Een gevolg van de vogelgriep. "Sinds het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, red.) particuliere vogelverkopers verbiedt om op onze wekelijkse dierenmarkt te staan, heeft de wekelijkse traditie bijzonder veel van zijn charme verloren", zegt schepen voor Lokale Economie Kathleen Deckx (sp.a). "Dalende bezoekersaantallen zijn het onvermijdelijke gevolg. Het gemeentebestuur krijgt voortdurend klachten van particuliere vogelverkopers die niet begrijpen waarom ze geweerd worden."





Dumpingprijzen

In februari vorig jaar had het gemeentebestuur begrip voor het verbod dat was opgelegd door het FAVV. Dat begrip is intussen volledig weg. "Het is bijzonder wrang om te zien dat op tal van andere locaties particuliere hobbybeurzen ontstaan waar vogels uit alle windstreken worden samengebracht, getoond en verkocht. Bovendien vernamen we van meerdere particuliere vogelverkopers dat de professionelen hun vogels tegen dumpingprijzen opkopen... om ze dan op onze dierenmarkt aan te bieden."





Om de traditie van meer dan 175 jaar te redden, dokterde het gemeentebestuur een plan uit. De gemeente wilde de wekelijkse dierenmarkt opsplitsen in een openbare markt én een particuliere hobbybeurs. De professionele vogelverkopers zouden hun plek behouden op de openbare markt op het Rondplein, de particuliere verkopers zouden verhuizen naar de hobbybeurs in de Corbiestraat.





"In februari kregen we van een vertegenwoordiger van het FAVV nog positieve signalen voor deze denkpiste", aldus nog Deckx. "We werkten nadien een compleet dossier uit, maar nu vernemen we van het FAVV dat dit voorstel toch verworpen wordt. Erger nog, we mogen op korte termijn geen versoepeling van de maatregelen verwachten. Dit betekent concreet dat onze wekelijkse dierenmarkt - in de lente en zomer normaal een wekelijkse topper - zeer povere tijden in het vooruitzicht heeft."





Het gemeentebestuur geeft evenwel de strijd niet op. "Daarbij hebben we uiteraard respect voor de rol en de verantwoordelijkheden van het FAVV. Maar we hebben sterk de indruk dat de beoogde bescherming door het weren van particuliere verkopers op onze dierenmarkt, niet opweegt tegen de desastreuze gevolgen ervan."





Zelfs als het verbod ooit wordt opgeheven, is het maar de vraag of de traditie nog kan voortleven. Door het verbod zijn al verscheidene oudere mensen gestopt met het houden van vogels. Zij zullen sowieso niet meer terugkeren wanneer het verbod wordt opgeheven.