Familie verrast Elza met feest voor 85ste verjaardag 17 juli 2018

02u23 0

Elza Vanhoof uit Mol is door haar familie getrakteerd op een verrassingsfeest. Het familiefeest kwam er naar aanleiding van de 85ste verjaardag van Elza. Tijdens het feest in de kantine van Hoekske Sport werd Elza Vanhoof in de bloemetjes gezet door al haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.





(JVN)