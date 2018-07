Facelift van 50 miljoen euro 323 WONINGEN RESIDENTIEWIJK ONDERGAAN GRONDIGE RENOVATIE JEF VAN NOOTEN

05 juli 2018

02u27 0 Mol De Residentiewijk aan de Boeretang krijgt een facelift. In totaal zullen 323 woningen van 60 jaar oud grondig gerenoveerd worden. "Om onze internationale experten een mooie omgeving en hedendaags wooncomfort te bieden", klinkt het bij SCK-CEN. Het renovatieproject kost maar liefst 50 miljoen euro.

De Residentiewijk aan de Boeretang ligt er door de ouderdom van de woningen een beetje troosteloos bij. De wijk werd eind jaren '50 opgetrokken. Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) slaan de handen nu in elkaar om de buurt nieuw leven in te blazen. "Eind jaren '50 werd de Residentiewijk - een dorp van modernistische huizen - gebouwd, om werknemers van het Studiecentrum voor Kernenergie te huisvesten.





Bij de splitsing tussen het SCK- CEN en VITO werden de huizen onderling verdeeld, en jaar na jaar werd die infrastructuur in eigen beheer onderhouden. Na meer dan zestig jaar dringt een grondige renovatie van de hele wijk zich op", zegt Maud Vanderthommen, communicatiemanager bij SCK-CEN.





De renovatiewerken starten begin 2019. "We doen beroep op een externe partner en gaven hem een duidelijk opdracht: een uniek woonproject met respect voor de bestaande architectuur en de groene omgeving uitbouwen", zegt Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK- CEN.





Optimale ervaring bieden

Bij SCK- CEN en Vito werken dagelijks meer dan 1.500 hooggekwalificeerde specialisten, vaak met een internationale achtergrond. "Wij vinden het heel belangrijk om onze experten een optimale ervaring te bieden tijdens hun tewerkstelling. Een nabijgelegen huisvesting in een mooie omgeving én met alle hedendaagse comfort maakt daar deel van uit", zegt Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder van VITO.





Studio's en villa's

De renovatiewerken zullen uitgevoerd worden door bouwbedrijf Cordeel. Daar zijn ze opgetogen dat ze het project hebben binnengehaald.





"Een project als dit komt in België geen twee keer voor. In totaal krijgen 323 wooneenheden een grondige opfrisbeurt. Het gaat om studentenkamers, studio's, appartementen, rijwoningen en villa's", zegt Paul Ivens, bestuurder bij Cordeel.





De residentiewijk aan Boeretang bestaat uit een mix aan woonvormen. Het SCK-CEN is er momenteel eigenaar van 36 woningen, 11 villa's, 96 zogenaamde dormitories (studentenkamers), 48 studio's, één conciërgewoning en twee garageblokken. Het VITO beschikt over 52 duplexappartementen, 26 appartementen, drie villa's en vier woningen.





De renovatie van de wooneenheden wordt in verschillende fases uitgevoerd. De eerste fase start begin 2019. Na de renovatie van deze eerste fase - het einde is voorzien tegen 2021 - worden de woningen gefaseerd terug te huur of te koop aangeboden.