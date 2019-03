Extra verkeersmaatregelen om Zuidkempense Pijl veilig te laten verlopen Jef Van Nooten

20 maart 2019

10u12 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol wil niks aan het toeval overlaten bij de Zuidkempense Pijl die zondag wordt gereden. “De verkeersdienst voert extra verkeersmaatregelen in tijdens de wielerwedstrijd”, zegt schepen voor Mobiliteit André Verbeke.

Tijdens de wielerwedstrijd Zuidkempense Pijl op zondag 24 maart geldt op bijna het hele parcours enkelrichting tussen 12.30 uur en 19 uur. “Met het invoeren van een verplichte rijrichting vermijdt de verkeersdienst dat er verkeer in de tegenrichting van de wielrenners rijdt. Dit heeft voor bepaalde inwoners tot gevolg dat ze bij het wegrijden of naderen van hun woning mogelijk een klein stukje moeten omrijden”, zegt schepen André Verbeke. “De organisatoren brengen de bewoners van de straten waar tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingevoerd tijdig op de hoogte.”

De enkelrichting is van kracht in Sluis, Boerestraat, Brandstraat, Kapellestraat, Postelarenweg, Sint-Theresiastraat, Boeretangsedreef, Emiel Becquaertlaan, Warande en Diepestraat. In verscheidene straten geldt er zondag ook een stilstaan- en parkeerverbod, of een doorgangsverbod.

Een overzicht van de verbodsmaatregelen zetten we hieronder voor u op een rij.

Mol Invoeren van stilstaan- en parkeerverbod op zondag 24 maart van 9 tot 18 uur:

• Diepestraat, vanaf Holleweg tot Sluis – Hooibergen;

• Sluis, vanaf Diepestraat tot Meergorenbaan

• Boerestraat

Invoeren van een doorgangsverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer, op 24 maart van 12.30 tot 19 uur:

• Brandstraat, ter hoogte van Ginderbuiten

• Kapellestraat, ter hoogte van Ginderbuiten

• Postelarenweg (gedeelte tussen Bossestraat en Turnhoutsebaan in de richting van de Turnhoutsebaan)

Invoeren van een doorgangsverbod op 24 maart van 12.30 tot 19 uur:

• Brandstraat tussen Boerestraat en Sluis

• Sint-Bernardusstraat ter hoogte van Sluis

• Hooibergen tussen Sluis en Binnenvelden voor de plaatsing van de volgwagens en de reclamecaravaan

Invoeren van een parkeerverbod op 24 maart van 12.30 tot 19 uur:

• Heistraat (gedeelte tussen Postelsesteenweg en F.S. Emsenslaan)

• F.S. Emsenslaan (gedeelte tussen Heistraat en Kiezelweg)

• Blauwe Keidreef

• Wolfsbos

• Zelm (gedeelte tussen Gooreersels en Goorstraat)

• Goorstraat (gedeelte tussen Zelm en Peperstraat)

• Peperstraat (gedeelte tussen Goorstraat en Boeretangsedreef)

• Diepestraat