Extra onderzoek naar man met computer vol kinderporno Jef Van Nooten

27 november 2018

D.H. (29) uit Mol weet pas in het voorjaar van 2019 welke straf hij krijgt voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De rechtbank heeft een maatschappelijk onderzoek naar de man bevolen. De politie werd in mei 2017 getipt door Interpol nadat er een filmpje met kinderporno was verspreid via het IP-adres van D.H. De man gaf de feiten toe en verklaarde dat hij sinds een half jaar naar kinderporno zocht op internet. Op het moment van zijn arrestatie werden twaalfduizend afbeeldingen en filmpjes gevonden waarop jonge kinderen misbruikt werden. De rechter besliste dinsdag eerst een maatschappelijk onderzoek naar de man te laten uitvoeren voor hij een vonnis velt.