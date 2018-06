Ex-bajesklant opnieuw betrapt met drugs en wapens 19 juni 2018

02u46 0 Mol Joachim A. uit Mol dreigt opnieuw achter de tralies te vliegen. Ondanks eerdere veroordelingen liet hij zich wederom betrappen met drugs en verboden wapens.

De politie wilde in september vorig jaar een Audi controleren in Mol-Gompel. De bestuurder vluchtte echter weg bij het zien van de agenten. Pas na een achtervolging kon de auto onderschept worden. Aan het stuur zat Joachim A. uit Mol, Milan B. uit Retie was zijn passagier. A. verklaarde dat hij was gevlucht omdat zijn rijbewijs was vervallen. Maar de politie vond verscheidene soorten drugs in de auto.





"Hij beweerde dat alle drugs voor eigen gebruik waren. Maar in zijn portefeuille stak een briefje met contactgegevens van afnemers", zegt de aanklager.





A. blijft ontkennen dat hij drugs dealde. Toch verklaarde zijn passagier Milan B. dat hij zijn drugs bij A. kocht. B. zelf wordt op basis van gsm-onderzoek verdacht van handel in anabolen. Joachim A. riskeert 16 maanden cel, Milan B. 10 maanden.





De rechter doet uitspraak in september.





(JVN)