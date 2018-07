Ellie en Wellie als afsluiter op zuiders Nicaterras 24 juli 2018

02u46 0

Op vrijdag 27 juli tovert de Nicamol-groep het pleintje naast de wereldwinkel nog één keer om tot een gezellig zomers terras. Iedereen is welkom vanaf 20 uur. Deze avond staat in het teken van het Ellie en Wellie terras. Probeer ook zeker de befaamde cocktails. De opbrengst gaat naar projecten in zusterstad Santo Tomás. (WDH)