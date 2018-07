Elf verdachte branden in twee maanden tijd 27 juli 2018

02u42 0

De eerste verdachte brand in de streek rond Mol, Balen en Lommel is er op 28 mei wanneer bij KFC Wezel Sport een papiercontainer in vlammen opgaat. Het inkomgedeelte en een lopen ook schade op.





Diezelfde nacht zijn er ook nog branden in een leegstaande woning in de Waterstraat in Postel, een schuur met hooi bij een landbouwbedrijf in Postel én in een zomerhuisje op een afgesloten terrein in de Scheepvaartstraat in Lommel net over de grens met Balen. Het is dan een hele tijd stil, maar op 21 juni ontstaat er dan plots weer een brand in een oude boerderij aan de Vlasstraat in Balen. Opnieuw is er sprake van een verdachte brand.





Daarna volgen achtereenvolgens nog Huis Wouters in het centrum van Balen op 5 juli, de leegstaande horecazaak Den Ateljee op de Markt in Balen waarbij er ook een brandhaard is in de Steegstraat op 13 juli, een vegetatiebrand in de Buskruitstraat op 17 juli, een opslagplaats van voertuigen in de Breden Els in Balen op 17 juli, een brand in Postel van vegetatie op 20 juli en nu opnieuw op 25 juli in de Kerkstraat in Balen. (VTT)