Eerstgeborene van 2018 zorgt voor viergeslacht 02u46 0 Foto Peter Vanderveken

Lorena Nedergedaalt was de eerste baby's van 2018. Ze werd om drie voor één 's nachts geboren in het Heilig-Hartziekenhuis in Mol. Maar of dat nog niet speciaal genoeg was, zorgde ze ook voor een viergeslacht in haar familie. Voor mama Tessa Van Rompaey was het dus dubbel feest. Normaal was Lorena uitgerekend op 31 december. Omdat ze het een uurtje langer heeft volgehouden, kan ze nu verjaren op deze speciale dag. Ook de overgrootmoeder en grootmoeder, Anitta Reyniers en Marijke Wauman, zijn superfier op hun nieuwe viergeslacht.





(TJW)