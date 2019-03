Eerste buurtinformatienetwerk voor bedrijven van start Jef Van Nooten

20 maart 2019

09u23 0 Mol In de politiezone Balen-Dessel-Mol is een eerste Security Netwerk Industrie (SNI) opgestart, een buurtinformatienetwerk voor bedrijven. Zestien bedrijven zijn aangesloten. Zij proberen via sociale controle criminaliteit te voorkomen.

Met SNI ‘Driehoek-Berkebossen’ is het eerste Security Netwerk Industrie in Mol en Balen een feit. “Een SNI is een samenwerkingsverband tussen de lokale politie, bedrijven en de lokale overheden die de veiligheid binnen een industriezone moet versterken op basis van informatie-uitwisseling”, klinkt het bij de politie in Mol. “Momenteel zijn er 16 bedrijven ingeschreven, waaronder drie Seveso-bedrijven.”

Net zoals in een buurtinformatienetwerk (BIN) en een winkelinformatienetwerk (WIN) staat in een SNI sociale controle centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. “De bedoeling is dat deelnemende bedrijven van het SNI de politie inlichten als ze iets verdachts zien in de bedrijfsomgevingen. Naar aanleiding van een melding kan de lokale politie het SNI in werking stellen. Hierdoor ontvangt elk lid van het SNI informatie via het platform van BE-Alert.”

Het aantal bedrijven dat is aangesloten – momenteel 16 – kan mogelijk nog groeien. “Bij de aangesloten bedrijven zijn ook de Seveso-bedrijven Nyrstar, Omnichem en AGC. De bedoeling is om zoveel mogelijk bedrijven in de omgeving van de SEVESO-bedrijven, meer bepaald langs de industrieterreinen Driehoek en Berkebossen gelegen in Balen en Mol, te betrekken in het SNI netwerk.”

In Mol gaat het om het grondgebied langs de Venetiëlei, Voortbeemden, Berkebossenlaan, Colburnlei, Haagdoornstraat, Simonsestraat, Kanaalstraat en de Zuiderring. In Balen zijn volgende straten betrokken: Venetiëlaan, Voortstraat, Industrieweg, Zinkstraat, Japanse Kerselarenlaan, Nieuwe Congostraat, Buskruitstraat, Canadastraat en Poeierstraat.