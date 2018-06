Eerste buis van geothermieproject gaat de grond in 08 juni 2018

02u39 0 Mol Het grote geothermieproject dat enkele duizenden Kempenaars op termijn van warmte uit de ondergrond moet voorzien is van start gegaan. Aan sportsite Den Uyt in Mol gingen gisteren de eerste meters buis de grond in. In totaal zullen nog ruim dertig kilometer volgen.

De komende jaren staan er in Dessel en Mol heel wat werken gepland door het uitrollen van een gigantisch ondergronds warmtenet. Dat zal gezinnen, bedrijven en openbare gebouwen toestaan om het warme water, dat aan de geothermiecentrale in Mol-Donk vanop een diepte van 3,6 kilometer naar boven wordt gepompt, als energiebron te gebruiken. Als eerste wordt er een cluster gecreëerd voor het nieuwe zwembad van Mol, dat momenteel wordt gebouwd.





Omdat de aansluiting met de geothermiecentrale nog niet mogelijk is, zal het net in eerste instantie aangevoerd worden door een tijdelijke stookinstallatie. Ten laatste in 2022 moet het dan aangesloten worden op de ondergrondse warmte. Bedoeling is dat er op termijn enkele duizenden woningen en gebouwen gebruik kunnen maken van die hernieuwbare energie uit de ondergrond. Voor de gemeentes Mol en Dessel wordt het zo een belangrijk project om de CO2-uitstoot de komende jaren drastisch te verminderen. In totaal gaat er de komende jaren ruim dertig kilometer aan buizen de grond in.





Het warmtenet kan nog verder worden uitgebouwd, afhankelijk van de vragen van lokale besturen, instellingen en bewoners die ook graag een aansluiting willen.





Wellicht zullen de werken aan het huidige warmtenet daardoor pas ten vroegste in 2025 afgerond worden. (BHR)