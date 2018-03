Duo overmeestert gewapende overvaller EMRE (27) EN DAVY (28) RISKEREN LEVEN BIJ ACHTERVOLGING JEF VAN NOOTEN

22 maart 2018

02u52 0 Mol De overvaller die zaterdag zowel fruitmarkt Cools als benzinestation Total in Mol heeft overvallen, kon geklist worden dankzij Emre Karaca (27) en zijn vriend Davy (28). Emre moest tijdens de overval bij Total op zijn knieën gaan zitten en kreeg een pistool op zich gericht. Toch zette hij meteen de achtervolging in. "Iedereen verklaart mij zot. Maar ik ging ervan uit dat het geen echt vuurwapen was."

Eén dag nadat vrijdag al benzinestation Texaco aan Ginderbroek was overvallen, sloeg vermoedelijk dezelfde dader zaterdag opnieuw toe. In de maandagkrant kon u al lezen dat op de Turnhoutsebaan in Mol zowel fruitmarkt Cools als benzinestation Total werden overvallen. Dat de overvaller vrijwel meteen daarna gearresteerd kon worden, is te danken aan het heldhaftige optreden van Emre Karaca (27) uit Mol en zijn kameraad Davy Lopez-Gonzalez (28) uit het Limburgse Oostham. Zij zetten de achtervolging in op de gewapende overvaller en konden hem een eindje verderop overmeesteren én ontwapenen.





Pistool op hoofd gericht

"Ik was als klant in het Total-benzinestation. Om een paar drankjes te kopen terwijl mijn kameraad Davy in de auto bleef wachten", blikt Emre Karaca terug op de overval. "Toen ik mijn drankjes in een zakje wilde doen, haalde de dader een vuurwapen boven. Hij richtte het op de kassamedewerker en riep 'Kassa leeg! Kassa leeg!'."





Terwijl de bediende de kassa leeg maakte, kreeg de overvaller in de gaten dat ook Emre nog in de winkel was. Hij richtte zijn wapen op zijn hoofd en dwong hem op de knieën te gaan zitten met de handen in de lucht. "De medewerker van Total maakte de kassa zeer snel leeg. Op 5 à 10 seconden had hij al het geld overhandigd. Ik dacht nog bij mezelf 'doe toch wat trager, dan kan ik iets bedenken'", vertelt Emre. Maar voordat hij het besefte, vluchtte de overvaller met zo'n 2 à 3.000 euro naar buiten.





"Ik riep naar de bediende dat hij de politie moest bellen en ben meteen achter de overvaller aan gegaan", getuigt Karaca. "Ik zette eerst te voet de achtervolging in. Maar de overvaller richtte opnieuw zijn wapen op mij in een poging me af te houden. Op aanraden van Davy ben ik in zijn wagen gesprongen en hebben we samen de achtervolging voortgezet."





Emre en Davy reden over het fietspad achter de vluchtende overvaller aan. Emre stelde zijn vriend voor om de overvaller met de wagen aan te tikken, maar dat zag Davy niet zitten. "Omdat zijn bumpers net opnieuw gespoten waren. Iets voorbij fruitmaerkt Cools hebben we daarom de auto achtergelaten om opnieuw al lopend achter hem aan te gaan."





Geld teruggepakt

In de straat Sluis hadden Emre en Davy de overvaller te klissen. "Hij sloeg eerst nog twee keer met het wapen in mijn nek, maar nadien hebben we het pistool kunnen afpakken", zegt Emre. "Ook het geld hebben we hem afhandig kunnen maken. Hij verzette zich hevig. We hebben hem enkele klappen gegeven om te verhinderen dat hij zou vluchten."





Pas nadat ze het wapen en het geld van de overvaller hadden afgenomen, kwam bij Emre en Davy het besef dat ze hun eigen leven geriskeerd hadden. Door die shock slaagde de overvaller er in om alsnog weg te lopen. "Op dat moment zijn we er niet meer achterna gegaan. We waren verstijfd. Bovendien hadden we het geld, zijn wapen én hoorden we in de verte de politiesirenes al."





Man uit Lier

Het was uiteindelijk de uitbater van broodjeszaak Lasbaguette die de overvaller staande kon houden tot de politie er was.





Vrienden van Emre Karaca verklaarden hem nadien voor gek dat hij achter de overvaller was gelopen. "'Wat als dat een echt vuurwapen was?' vragen veel vrienden me. Maar toen hij het wapen op mijn hoofd richtte, kon ik recht in de loop kijken. Ik zag het metaal blinken. Dat deed mij vermoeden dat het geen echt wapen was. Daarom heb ik het risico genomen om hem achterna te gaan. Ik heb een kind, ja. Maar dat is toch geen reden om overvallers zomaar vrij spel te geven. Bovendien ben ik in deze straat opgegroeid. Ik kom geregeld in de Total-shop. Ik kon dit niet zomaar laten gebeuren."





De opgepakte overvaller is een man uit Lier. Hij verschijnt vermoedelijk morgen voor de raadkamer in Turnhout. Emre Karaca is overtuigd dat het om dezelfde overvaller gaat als Texaco. "Hij droeg dezelfde kledij en ook de beschrijving van zijn wenkbrauwen komt overeen", besluit hij.