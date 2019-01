Dubbel zoveel mannen als vrouwen in Molse gemeenteraad Jef Van Nooten

08 januari 2019



In Mol hebben maandagavond 31 raadsleden de eed afgelegd voor de nieuwe gemeente- en OCMW-raad. Met twintig mannen en elf vrouwen zijn in de gemeenteraad zijn er bijna dubbel zoveel mannelijke dan vrouwelijke raadsleden in Mol. Binnen het schepencollege is de verhouding wel gelijk. Met Wim Caeyers (CD&V), Andre Verbeke (N-VA), Luc Van Craenendonck (CD&V) en Hans De Groof (N-VA) telt het schepencollege vier mannen, tegenover de vrouwen Lieve Heurckmans (CD&V), Hilde Valgaeren (N-VA), Mia Belmans (N-VA) en Wendy Soeffers (N-VA).