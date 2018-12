Drugskikker crasht met auto: tijdens huiszoeking vindt politie ook wapens JVN

20 december 2018

11u02 3 Mol Een bestuurder die zwaar onder invloed was van drugs is woensdag rond 16 uur met zijn auto in de gracht beland aan de Gompeldijk in Mol. Tijdens een huiszoeking trof de politie drugs en wapens aan. De man is aangehouden.

De politie in Mol kreeg woensdagnamiddag rond 16 uur melding dat er aan de Gompeldijk in Mol een auto in de gracht stak. Toen de politie ter plaatse arriveerde, merkten ze dat de bestuurder van de auto, B.V., nog in het voertuig zat. De man had geen verwondingen, maar al snel bleek waarom hij niet op eigen kracht uit de auto was gekomen. “Het gaat om een man die bij ons heel goed gekend is voor drugs”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Ook nu was hij weer behoorlijk van de wereld.” De auto waarmee de drugskikker in de gracht was beland, bleek nog maar recent te zijn aangekocht. “De nodige papieren waren nog niet in orde gebracht. De auto werd in beslag genomen”, aldus nog de politie.

Opvallend: vlakbij de auto in de gracht werd ook een bromfiets aangetroffen. Er hing een valse nummerplaat op, maar de bromfiets zou wel van B.V. zijn. Hoe het kan dat zowel de auto als de bromfiets van B.V. ter plaatse werden aangetroffen, is voor de politie nog een raadsel. Mogelijk was er een tweede persoon bij betrokken die met de bromfiets reed. Na de arrestatie van de bestuurder ging de politie over tot een huiszoeking bij B.V. Daarbij werden zowel wapens als drugs aangetroffen. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter.