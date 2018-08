Drugsdealer verklikt in ander dossier 25 augustus 2018

Een 39-jarige drugdealer uit Mol is aan de galg gepraat door andere mensen in het drugsmilieu. De politie kwam hem zo op het spoor en kon hem oppakken op verdenking van handel in speed en ghb. Hij zou zijn handeltje geleid hebben van januari tot april. De raadkamer besliste vrijdag dat hij zeker een maand in de gevangenis moet blijven. (JVN)