Drugsafval in bestelwagen gevonden 28 maart 2018

Aan het Miel Ottenpad in Mol-Postel trof de politie Balen-Dessel-Mol maandagnamiddag rond 16.15 uur een bestelwagen zonder nummerplaat aan met daarin vaten met chemisch afval, dat vermoedelijk van een drugslabo afkomstig is. "Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De civiele bescherming is niet ter plaatse geweest aangezien de bestelwagen meteen daarna getakeld werd naar de takeldienst in Arendonk, waar het onderzoek verder werd gezet. Er werden stalen genomen om die te kunnen koppelen aan een drugslabo", klinkt het bij de lokale politie. Over de hoeveelheid drugsafval is niets bekend. Het voertuig is vermoedelijk in Nederland gestolen.





De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart. Het is al de tweede keer op een week tijd dat er in de omgeving drugsafval wordt gevonden. Vorige week woensdag trof de politie ook al een bestelwagen vol chemisch afval aan op het Pelgrimsplein in Arendonk. (WDH)