Dronken echtgenoot geeft vrouw pak rammel Jef Van Nooten

27 november 2018

10u34 0 Mol De 58-jarige Antonius V.G. uit Mol stond dinsdag terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Begin april van dit jaar gaf hij zijn echtgenote een pak slaag.

Antonius V.G. had op 2 april van dit jaar een discussie met zijn echtgenote. V.G. was dronken en werd kwaad. Hij sloeg de vrouw”, zegt openbaar aanklager Elke Van Bladel. Het slachtoffer probeerde te vluchten, maar V.G. greep haar terug vast. “Hij greep haar bij de pols en duwde haar hard tegen de grond. Ze raakte gewond aan de knieën. Toch is ze nog kunnen vluchten naar de buren”, vervolgt de aanklager.

V.G. heeft een drankprobleem en slikt antidepressiva. Het was volgens de aanklager al de vierde keer dat hij zijn vrouw slagen gaf. Intussen is het koppel uit elkaar. De aanklager vorderde een autonome probatiestraf zodat V.G. kan werken aan zijn alcoholverslaving. “Ik ben volop het adres van de AA aan het zoeken om aan mijn verslaving te werken”, reageerde V.G. Vonnis op 17 december.