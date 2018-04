Drijvende zonnepanelen op Sibelco-plassen 04 april 2018

02u47 0 Mol Dit jaar nog zullen er in onze provincie drijvende zonnepanelen op water energie opwekken. Vijf hectare zal er worden gebouwd op de plas van zandontginner Sibelco in Mol en Dessel. "Zonnepanelen op water hebben een hoger rendement, omdat ze meedraaien met de zon", klinkt het.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) trekt zes miljoen euro uit voor proefprojecten met zonnepanelen op kleine wateroppervlakten. Volgens de minister moet het om kleine meren gaan, die vandaag eigenlijk niet meer worden gebruikt. Enkele van die meren liggen in onze provincie, afkomstig van zandontginning uit het verleden. Concreet bevestigt zandontginner en wereldleider Sibelco dat zij aan het project deelnemen. "We hebben in Mol, Dessel en Lommel een drietal grote plassen liggen, die perfect voor dit project kunnen dienen", vertelt Mark Stulens, manager bij Sibelco.





Nog geen akkoord

"Een akkoord met de minister is er nog niet, maar hebben laten weten dat we bereid zijn om hierin mee te gaan. Als de bal één keer aan het rollen gaat, kan het snel gaan. Dit jaar nog zouden we vijf hectare willen aanleggen. Dat klinkt heel veel, maar op een grootte van een plas van 80 hectare valt dat mee."





Cirkel rond

Zowel volgens de minister als Sibelco leveren zonnepanelen op water meer rendement op. "De panelen die op je dak liggen, zijn gebonden aan de locatie en de stand van de zon. Maar op het water kunnen die panelen meedraaien en drijven in de richting van de zon. Het goede is dat we een deel van de energie gebruiken voor het bedrijf, en een ander deel op het net opslaan. Als je weet dat zonnepanelen ondermeer gemaakt worden van het zand dat wij ontginnen, zie je dat de cirkel rond is. Dit voedt zichzelf en is innovatie van de bovenste plank." (MMM)