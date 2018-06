Drie weken hinder aan sportsite Den Uyt 21 juni 2018

Op sportsite Den Uyt in Mol wordt vandaag, donderdag 21 juni, gestart met de aanleg van het geothermisch warmtenet. Zowel de parking als site Den Uyt zullen drie weken lang alleen bereikbaar zijn via Kleinendijk.





"Door de aanleg van het geothermisch warmtenet op sportsite Den Uyt gaat het kruispunt van de Rode-Kruislaan met de Rivierstraat vanaf 21 juni een drietal weken volledig dicht voor alle autoverkeer", zegt schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof.





"Dat betekent dat de parking en sportsite Den Uyt voor auto's, bussen én vrachtwagens alleen nog bereikbaar is via de Kleinendijk, een zijstraat van Molderdijk."





De aannemer voorziet over de werfzone wel een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers. Auto's kunnen parkeren op parking Rivierstraat, waarna je vervolgens te voet naar de sporthal of het zwembad wandelt. "Volgens de actuele planning van de aannemer is het kruispunt dus afgesloten voor een periode van een drietal weken." (JVN)