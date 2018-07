Drie schepenen voeren sp.a-lijst aan 14 juli 2018

Na 12 jaar oppositie voeren maakte sp.a in 2012 weer deel uit van de bestuursploeg. Voor deverkiezingen van oktober zet de partij de drie schepenen op de drie eerste plaatsen van de lijst. Lijsttrekker wordt Kathleen Deckx, schepen van Lokale Economie, Buitenschoolse Kinderopvang, Onderwijs enToerisme. Op plaats 2 staat schepen van Mobiliteit, Cultuur, Energie en Wonen Paul Vanhoof. Tomas Sergooris, schepen van Personeel, Jeugd, Ontwikkelingssamenwerking, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociaal Beleid vervolledigt de top 3.





"Vol energie hebben we onze verantwoordelijkheid genomen", zegt Kathleen Deckx. "We investeerden in schoolinfrastructuur, verbeterden zelf ons openbaar vervoer met de Centrum Express, een nieuwe jeugdkamplaats én kinderopvang staan bijna in de steigers, we investeerden in Rauw en Wezel, maakten schoolomgevingen veiliger... Natuurlijk hopen we na 14 oktober verder te mogen werken. Op onze denkdagen betrokken we meer dan 100 Mollenaars bij de totstandkoming van ons programma. Met onze drie ervaren schepenen op kop van de lijst, willen we er alvast keihard tegenaan."





De overige kandidaten worden in de komende weken bekendgemaakt. (WDH)