Drie personen verdacht van inbraak en verkoop van verdovende middelen Kristof Baelus

18 februari 2019

14u31 0 Mol Drie personen moesten zich verantwoorden voor het bezit en de verkoop van verdovende middelen en in braak in Sunparks Mol. Een van hen werd door de nachtwaker herkend als inbreker in de receptie van het recreatiepark.

In december 2018 merkte een bewaker een verdacht voertuig op aan de receptie van het recreatiedomein Sunparks. Tijdens de controle van het gebouw zag de bewaker een persoon wegvluchten, achteraan in het gebouw vond hij twee vuilniszakken met elektrisch apparatuur. De inbreker had deze vermoedelijk klaargezet.

Op 3 september 2018 werd het geseind voertuig met drie inzittenden tegengehouden. Alle personen waren in het bezit van verdovende middelen. Bij de fouille werd er bij Bartosz L. 46 gram speed gevonden, verschopt aan zijn geslachtsdelen. Tijdens een huiszoeking bij Bartosz L. vonden de verbalisanten nog 52 gram speed.

Dawid J. was tijdens de voertuigcontrole in het bezit van 21 gram speed. De derde verdachte, Pawel C., had tijdens de controle 8 gram speed verstopt tussen zijn billen. Bij een huiszoeking vonden de verbalisanten nog 67 gram amfetamine. In de gsm’s van de drie personen werden duidelijke aanwijzingen gevonden rond de verkoop van verdovende middelen.

In de wagen werden ook nog enkele kniptangen gevonden, de laatste bestemming die de gps in de wagen aangaf was het adres van de inbraak.

De kledij die de bewaker van Sunparks beschreef werd ook teruggevonden bij de huiszoeking van L.

De openbare aanklager vordert voor L. een gevangenisstraf van 20 maanden en een geldboete, voor J. een celstraf van 15 maanden en een geldboete. C. kan eveneens rekenen op een gevangenisstraf van 15 maanden en een geldboete.

Vonnis 18 maart.