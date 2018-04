Drie dagen feesten voor Eddy (65) MUZIKANTEN TREDEN OP DRIE LOCATIES DICHT BIJ CAFÉ OP JEAN EYKMANS

09 april 2018

02u40 1 Mol Eddy Schellekens, de uitbater van het blues- en jazzcafé Jazzoet aan de Rozenberg, gaf een drie dagen durend verjaardagsfeest - de man werd 65 - maar kreeg van de aanwezige muzikanten, vrienden en andere cafégasten een cadeau met een hele grote strik errond.

Iedereen die Eddy van ver of van dichtbij kent kwam naar Mol afgezakt om de man te feliciteren maar vooral om hem te tonen hoe graag ze hem hebben. Eddy kreeg verjaardagsgeschenken - tot een heus geschilderd portret toe - maar de excentrieke cafébaas was nog het meest blij met de warmte waarmee zijn gasten hem kwamen opzoeken. Gedurende drie dagen traden tal van gerenommeerde muzikanten op drie locaties in de buurt van café Jazzoet op. In zijn café en terras liet Eddy zijn vrienden en de muzikanten genieten van een excellent buffet en al even lekkere cocktails. Eddy's vrienden haalden in Bourgondië een koetje dat op de barbeque ging en vanuit Normandië werd een lading verse vis tot oesters toe aangerukt. Eddy verwende zijn gasten en zijn gasten toonden veel genegenheid voor een man die met het hart op de tong door het leven gaat.





"Alle muzikanten treden hier gratis op. Velen onder hen konden op mijn steun en begeleiding rekenen in hun beginjaren. Destijds had ik café de Folia in Retie, mijn geboortedorp. Daar ontstond ook het idee om rond Frank Mercelis een groep op te richten. Eddy en de Schellekens was geboren, het werd een succesverhaal. Later wijzigde de groep in Eddy et les Vedettes.





Op het podium

Frank doet mij een ongelooflijk plezier door hier opnieuw op te treden. Ik had hem zeker 5 jaar niet meer gezien. Wat hij hier met Fred en The Outdoors te horen bracht zet hem op het niveau van Arno Hintjes. Frank is klaar om een wereldmuzikant te worden. Zijn aanwezigheid en optreden is mijn mooiste verjaardagscadeau", zegt een overgelukkige Eddy.





Gedurende de drie feestdagen was Eddy constant zelf in de weer om alles op wieltjes te laten lopen. Met de fiets crosste hij van de ene locatie naar de andere. Zaterdagavond ging de fiets even aan de kant toen hij tijdens de sterke act van The Dogs op het podium gevraagd werd. Eddy gaf rechtstaand met de drumsticks het ritme voor de muzikanten aan. Het publiek ging uit het dak. "De mannen van The Dogs kwamen rechtstreeks uit de opnamestudio en brachten hier enkele nummers voor het eerst voor een livepubliek."





Eddy kondigde zijn verjaardagsfeest aan als 'iets om nooit meer te vergeten'. En gelijk kreeg hij.