Drie beleefwandelingen aan Ten Hove

Wandelaars krijgen voortaan drie beleefwandelingen voorgeschoteld op site Ten Hove in Mol. Die moeten jong en oud aanzetten tot meer bewegen.





"Op de paden van 600, 800 of 1.000 meter staan' zien, doen, voelen en ontdekken' centraal", klinkt het. "Wegwijzers gidsen de wandelaars over de site, rond de gebouwen."





Ook rolstoelgebruikers kunnen mee genieten. "Bewegen is belangrijk voor iedereen. Zeker voor personen met een handicap, 60-plussers of mensen op hoge leeftijd is dit van essentieel belang", aldus nog de gemeente.





"Een blotevoetenpad, bewegingsoefeningen, kijkdozen, foto's uit de tijd van toen, gedichten en liedjes, een hinkelparcours, een pluktuin boordevol lekkers... laten wandelaars genieten van de start tot aan de finish."





