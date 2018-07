Douane neemt 150 exotische dieren in beslag 11 juli 2018

02u30 0 Mol De douane in Mol heeft ongeveer 150 vogels, stinkdieren en doodshoofdaapjes - die vervoerd werden in een Ierse bestelwagen - in beslag genomen. De bestuurder beschikte niet over de juiste papieren en in de bestelwagen was het bovendien te warm en er was te weinig plaats. De dieren werden voorlopig naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht, waar één verzwakt doodshoofdaapje helaas het leven liet.

De dieren, zo'n 150 in totaal, werden na de inbeslagname van afgelopen weekend naar het Natuurhelpcentrum gebracht. "Het gaat om twee doodshoofdaapjes, vier stinkdieren en verschillende soorten vogels: onder meer grasparkieten, muspapegaaien, halsbandparkieten, zebravinken...", vertelt medewerker Sam Steegen. Een doodshoofdaapje van 11 weken oud was zo verzwakt dat het diertje het leven liet. Het andere aapje, dat 12 maanden oud is, is er beter aan toe maar verblijft momenteel nog in quarantaine. "Hoe het nu verder moet met de dieren, hangt af van de beslissing van de dienst Dierenwelzijn. De meesten zullen vermoedelijk naar dierentuinen of opvangcentra in het binnen- en buitenland worden overgeplaatst." (WDH)