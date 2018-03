Doornboomstraat afgesloten voor demonteren bouwkraan 22 maart 2018

De Doornboomstraat in het centrum van Mol wordt op maandag 26 maart deels afgesloten voor het verkeer. "Een bouwbedrijf demonteert die dag een bouwkraan ter hoogte van de bouwwerf aan Doornboomtraat 10. Het gedeelte tussen het kruispunt met de Sint-Paulusstraat en Doornboomstraat 6 wordt van 6 uur tot 17 uur afgesloten voor het verkeer", klinkt het bij de gemeente. De aannemer voert in de afgesloten zone ook een parkeerverbod in. De betrokken bewoners worden daarover via een brief verwittigd. (JVN)