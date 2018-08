Doorgangs- en parkeerverbod parking Rondplein voor 'Mol Feest!' 20 augustus 2018

Voor de festiviteiten rond 'Mol Feest!' wordt een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd. Zo geldt een parkeerverbod, uitgezonderd vergunninghouders, op het Rondplein van dinsdag 21 augustus (na de dinsdagmarkt) tot vrijdag 24 augustus (18 uur). Mol Feest! vindt plaats op donderdag 23 augustus van 20 tot 24 uur op het Rondplein. Topacts zijn Jebroer, Milow en Niviro.





Ook met volgende verkeersmaatregelen hou je best rekening. Van dinsdag 21 augustus na de dinsdagmarkt tot vrijdag 24 augustus (12 uur) is er ook een doorgangsverbod op parking Rondplein en de straten rondom die Rondplein genoemd zijn.





Van donderdag 23 augustus (12 uur) tot vrijdag 24 augustus (8 uur) is er een doorgangsverbod in de Schansstraat tussen de Edmond Van Hoofstraat en het Rondplein (uitgezonderd bewoners Achterpad). Tevens is er dan een doorgangs- en parkeerverbod in de Corbiestraat, tussen het Santo Tomásplein en de Boerenkrijgstraat. Ten slotte wordt dan ook de parking tussen Statiestraat en het Santo Tomásplein aan de wereldwinkel afgesloten, uitgezonderd voor vergunninghouders.





Op donderdag 23 augustus van 12 uur tot vrijdag 24 augustus 8 uur moeten fietsers afstappen op alle hoeken van het Rondplein. In de Sint.-Pietersstraat worden er enkele mindervalidenparkeerplaatsen voorzien. (WDH)





