Domper voor geothermisch netwerk: 2.000 woningen dan toch niet verwarmd met water uit de grond Jef Van Nooten

21 januari 2019

09u15 0 Mol Slecht nieuws voor het geothermisch warmtenetwerk dat zou worden aangelegd in Mol en Dessel. De geothermiecentrale in Donk levert op dit ogenblik onvoldoende vermogen om het uitgebreide netwerk te voeden. “De ambitie om 2.000 woningen, scholen en bedrijven te voeden met warm water blijkt niet realistisch”, klinkt het.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) pompt op de voormalige Balmattsite in Mol warm water op uit de grond. Met speciale apparatuur wordt daarvoor enkele kilometers diep geboord. Samen met VITO hadden de gemeentebesturen van Mol en Dessel grote plannen om ook grote delen van beide gemeenten te verwarmen met dit water. “Het voorgestelde plan voor een geothermisch netwerk omvatte 30 kilometer aan ondergrondse buizen. Het netwerk - opgebouwd uit transport- en distributieleidingen - zou zowel richting Dessel als Mol in verschillende fasen worden uitgerold”, vertellen burgemeesters Wim Caeyers (Mol) en Kris Van Dyck (Dessel).

Volgens de aanvankelijke timing moest het volledige netwerk – inclusief de koppeling met de geothermiecentrale in Donk - tegen 2022 gerealiseerd zijn. Op dat moment zouden in totaal 2.000 appartementen, scholen, bedrijven, instellingen, woningen,… gevoed worden met warm water voor verwarming en sanitair. “De afgelopen weken bleken deze ambities niet meer realistisch te zijn. De derde geothermische boring van Vito op Donk levert niet de verwachte opbrengst, waardoor de geothermische centrale op dit ogenblik onvoldoende vermogen heeft om het volledige netwerk te voeden. Deze vaststelling heeft uiteraard een grote impact op het project”, aldus nog Caeyers en Van Dyck. “Het geothermische warmtenetwerk in Mol en Dessel krijgt niet de vorm en omvang zoals het eind november 2017 aan het grote publiek werd gepresenteerd.”

Beide gemeentebesturen blijven weliswaar geloven in de toekomst van geothermie in de Kempen als duurzame energiebron. Maar de vraagtekens over de manier waarop dat moet gebeuren, zijn er alleen maar groter op geworden. En ook de timing wanneer huizen verwarmd kunnen worden met warm water uit de grond is nu een groot vraagteken. “De bestaande plannen voor het uitgebreide netwerk dat Mol en Dessel zou omvatten, worden ‘on-hold’ geplaatst. Alle betrokken partijen analyseren en onderzoeken de komende maanden welke rol ze in de toekomst blijven spelen voor de verdere ontwikkeling en toepassing van deze duurzame en veelbelovende technologie.”

Het project om stroom op te wekken uit aardwarmte heeft al handenvol geld gekost. Toch is zeker niet heel het project mislukt. “Vito bewijst met de geothermiecentrale dat de technologie werkt en heel wat toekomstpotentieel biedt voor de Kempen. De centrale zal - zo stelt Vito - voluit ingezet worden voor het voeden van de eigen gebouwen, de nabijgelegen Atoomwijk en de gebouwen van SCK-CEN”, besluiten Caeyers en Van Dijck.